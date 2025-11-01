Серед поранених дитина.

Сьогодні вранці окупаційна армія РФ завдала балістичного удару по Миколаєву, наразі відомо про одного загиблого та щонайменше 15 поранених. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, удар був завданий у суботу, близько 07:20. За попередніми даними, місто атаковано ракетою "Іскандер М" з касетною бойовою частиною.

"На жаль, одна людина загинула. Станом на зараз, відомо про 15 поранених", - розповів Кім.

Люди отримали поранення різного ступеня важкості, серед постраждалих – дитина. Її стан, за даними посадовця, лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Також відомо, що пошкоджено АЗС, автомобілі тощо.

Кім також оприлюднив відео та фото, на яких можна побачити розтрощену АЗС.

"Субота, ранок. Звичайна цивільна заправка", - констатував очільник ОВА.

У регіональному главку ДСНС розповіли, що медики та волонтери Загону швидкого реагування Червоного Хреста України надавали невідкладну допомогу громадянам, які отримали травми. Рятувальники залучалися до ліквідації наслідків надзвичайної події, зокрема проводили роботи зі змивання розлитого пального, аби запобігти загорянню. Для цього застосовували як воду, так і повітряно-механічну піну. До робіт також залучалися фахівці-хіміки та піротехніки.

Російські удари по Україні

Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, армія РФ завдала масованого артилерійського удару по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого були пошкоджені торгівельні павільйони на місцевому ринку. На місці виникла пожежа.

Очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько повідомив, що загинули 56-річна жінка та 51-річний чоловік. Поранення отримали близько 10 людей. Всі вони жителі міста - хтось працював поблизу місця обстрілу, деякі проходили повз, інші зазнали поранень, коли були у власній оселі.

