"Посейдон" входить до лінійки російської "суперзброї", покликаної досягти військового паритету із Заходом.

Зовсім нещодавно кремлівський диктатор Володимир Путін похизувався, що Росія випробувала ядерно-живильний суперторпедний апарат "Посейдон", який нібито невразливий і потужніший за ядерну ракету. Хоча ще недавно він оголошував про випробування нової ядерної крилатої ракети "Буревісник".

Цей крок, очевидно, викликав роздратування у президента США Дональда Трампа, пише The Washington Post. Слідом за випробуваннями він розпорядився, щоб Пентагон почав випробування ядерної зброї "на рівних" з Росією і Китаєм. Ці події підкреслили наростаючий цикл "дія-реакція" в ядерній політиці двох країн у міру того, як вони все більше звільняються від обмежень традиційних угод про контроль над озброєннями.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, зі свого боку, заявив, що випробування "Буревісника" - це "жодним чином не ядерний текст", і що нібито всі країни розвивають свої системи оборони, здивувавшись рішенню Трампа про початок ядерних випробувань з боку США.

Відео дня

ЗМІ пише, що "Буревісник" і "Посейдон" входять до переліку "надзброї" Росії, презентованої Путіним 2018 року з великим висвітленням у державних ЗМІ, яку розглядають як явний стримувальний фактор щодо Заходу. Під час презентації тоді один із відеороликів демонстрував маршрут польоту ракети, в якому, як прославилося, як ціль значилася Флорида. Повідомляється, що ці типи озброєння нібито є відповіддю Росії на спроби Заходу домінувати у військовій сфері після відмови від низки угод про контроль над озброєннями часів холодної війни.

"Останніми роками вони діяли зарозуміло і самовпевнено, в ілюзії, що не зустрінуть жодного опору. А ось переконлива відповідь Росії - "Орешник", "Буревісник" і "Посейдон"", - сказав російський сенатор Костянтин Косачов. Особливо "Посейдон" подають у Росії як засіб, що змінює правила гри і руйнує держави, знищує узбережжя супротивників Росії.

Говорячи про цю зброю, Путін заявив, що "нічого подібного у світі не існує і найближчим часом не з'явиться". І, звичайно ж, не забув згадати, що перехопити таке озброєння неможливо.

"Посейдон" - що ще відомо

Повідомляється, що "Посейдон" розробляється для прихованого підводного переміщення на шляху до знищення критичної прибережної інфраструктури - військово-морських баз і портів. Довжина апарата близько 20 метрів, він занадто великий для найбільших російських субмарин і вимагає власного спеціально побудованого підводного човна для запуску.

У листопаді 2020 року Крістофер Форд, тоді помічник держсекретаря з питань міжнародної безпеки та нерозповсюдження, заявив, що "Посейдони" проєктують, щоб "затопляти прибережні міста США радіоактивними цунамі", проте викликається скепсис щодо того, чи достатньо потужності таких вибухів для утворення цунамі.

"Варто нагадати, що Радянський Союз, по суті, вивчав ідею використання хвиль, схожих на цунамі, для знищення прибережних об'єктів, кілька разів. Однак кожне дослідження доходило висновку, що це не спрацює, що ідея "абсурдна", - зазначив експерт із російських ядерних сил Павло Подвиг.

Апарат взагалі не вписується у звичні категорії озброєнь. "Посейдон" одночасно несе ядерну боєголовку і оснащений власним ядерним реактором, завдяки якому здатний потай пройти океан практично на будь-яку дистанцію, розповів провідний науковий співробітник програми вивчення військового потенціалу Росії в Центрі військово-морського аналізу (CNA) Майкл Б. Петерсен. Через це його називають гібридом - чимось середнім між гігантською торпедою і автономним підводним безпілотником.

Про "Посейдон" залишається кілька невідомих величин, зокрема чи заздалегідь завантажуються в апарат дані щодо цілей і чи використовує він супутниковий зв'язок для наведення, зазначив Петерсен. Повідомляється, що він також може застосовувати дріт, що лежить на поверхні води, щоб отримувати такі дані, коли ціль буде обрано. Його військове застосування в реальності досить обмежене.

Його розглядають як засіб другої ударної здатності - тобто зброю, призначену для нанесення удару після того, як почалася ядерна війна. До таких засобів належать і субмарини, які можуть нести по 16 балістичних ракет із 6-10 боєголовками кожна, що, за словами Петерсена, робить одну субмарину більш руйнівною, ніж численні "Посейдони".

"Замість того щоб служити для ведення війни, воно призначене змусити противника відступити під загрозою його застосування. Звичайно, Росія може зважитися його застосувати, але на той час глобальна стратегічна війна або вже йде, або це єдиний варіант, що залишився", - додав експерт.

Російські ЗМІ оцінювали швидкість "Посейдона" в діапазоні від 60 до 100 вузлів (приблизно 110-185 км/год). Петерсен припустив, що він, імовірно, рухатиметься набагато повільніше, щоб зберігати скритність і підтримувати лінії зв'язку.

Інші новини про останнє озброєння Росії

Раніше УНІАН повідомляв, чому збільшилася кількість російських ударів балістикою. Лише за жовтень окупанти випустили по Україні 101 балістичну ракету, що в 5 разів більше, ніж за вересень.

Крім того, ми також розповідали, що не так із російським "Буревісником". Цією ракетою Москва лякає весь світ, хоча за фактом вона є незрозумілим об'єктом, існування якого під питанням, вважає один з експертів.

Вас також можуть зацікавити новини: