В Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) спостерігаються дивні явища - 1 листопада у заповіднику квітне алича. Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який також оприлюднив відповідне відео.

"Дивні фенологічні явища (сезонні явища – УНІАН) ми спостерігаємо у нацпарку "Тузлівські лимани". Зараз, 1 листопада, а у нацпарку квітне алича дика", - наголошує науковець.

Він пояснює, що йдеться за дику сливу (Prunus cerasifera) - плодове дерево родини розових, яке також називають слива розлога.

Вона має невеликі кисло-солодкі плоди різноманітного кольору (жовтого, червоного, фіолетового) і широко використовується у сирому вигляді. Також її застосовують для приготування варення, повидла та інших консервів.

За словами Русєва, це невибаглива рослина, яка має багато корисних властивостей, наприклад, сечогінну, кровоочисну, проносну та протизапальну дію.

"Цвітіння аличі в листопаді - ознака теплої й вологої погоди після спекотного літа. Також це ознака поступової зміни клімату", - констатує вчений.

Нагадаємо, на Одещині через зміну клімату, яка спровокувала посуху, заповідна територія, відома своїм біорізноманіттям, пройшла справжнє випробування на виживання. Науковці оприлюднили фото, на яких можна побачити, як жахливо влітку виглядали заповідні землі - Дністровські плавні нагадували не зелене море з очерету й води, а виснажену землю, що тріскає під ногами.

Також влітку на півдні Одеської області через аномально високу температуру повітря вдруге за сезон зацвіла біла акація. Явище було зафіксовано у місті Татарбунари Білгород-Дністровського району (південна Бессарабія).

