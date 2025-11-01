Були випадки, коли вони просувались колонами до 10 одиниць техніки.

Російські окупанти на Покровському напрямку почали частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій. Про це в етері Еспресо розповів штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк.

За його словами, за останній місяць ворог активно використовує колони бронетехніки, щоб домогтися хоч якихось успіхів перед погіршенням погодних умов.

"Були випадки, коли вони просувались колонами до 10 одиниць техніки. Зокрема, танки, БМП та МТ-ЛБ. Таким чином, ймовірно, вони намагаються до якогось періоду просуватись, адже, з часом шляхи будуть ускладнені через погіршення погодних умов. Тобто, зараз їхня задача максимум - просуватись за будь-яку ціну", - розповів Вовк.

Відео дня

Водночас військовий наголосив, що окупанти вкрай обережні, коли погода ясна, оскільки бояться українських дронів.

"Варто відзначити, що техніку вони застосовують навіть, коли йде невеликий дощ. Втім, коли погода ясна, то вже менше використовують техніку. Адже, за таких умов наші дрони швидко їх виявляють і знищують", - додав він.

Що відбувається у Покровську

У Покровську зараз дуже складна ситуація. Зокрема високопоставлений офіцер ЗСУ з цього напрямку на умовах анонімності розповів "Громадському", що росіяни начебто контролюють уже близько 60% міста і активно проникають у сусідні Родинське та Мирноград. За його словами, до 1500 українських бійців можуть потрапити в оточення, якщо терміново їх не вивести. Неназваний оператор БПЛА, який вийшов з міста, стверджує, що оборонці в Покровську де-факто вже оточені, бо росіяни розпорошилися по всьому місту.

Водночас 31 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у Силах оборони повідомляли, що Головне управління розвідки Міністерства оборони розпочало "складну десантну операцію" у Покровську. Стверджується, що в операції задіяні спецпідрозділи та авіація ГУР.

Вас також можуть зацікавити новини: