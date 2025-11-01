Щонайменше 20-25 рейсів було перенаправлено чи затримано.

Аеропорт Берлін-Бранденбург увечері 31 жовтня призупинив польоти майже на дві години через виявлення невідомих безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг.

Як пише Clash Report, аеропорт не приймав і не відправляв рейси з 20:08 до 21:58. Багато рейсів було перенаправлено в інші аеропорти, зокрема, в Дрезден, Лейпциг, Гамбург і Ганновер. Крім того, спостерігалися затримки під час вильоту і посадки літаків.

У поліції Бранденбурга повідомили, що співробітник аеропорту повідомив про появу БПЛА біля аеропорту близько 20:00. Поліція обстежила територію за допомогою гелікоптера і наземного патрулювання, але не виявила ні дронів, ні операторів.

Щонайменше 20-25 рейсів, що прибувають, було перенаправлено, а виліт затримано або скасовано, що призвело до масштабних заторів у терміналах.

Аеропорт назвав зупинку роботи "запобіжним заходом" відповідно до правил безпеки польотів, що забороняють використання дронів ближче, ніж на 1,5 кілометра від аеропортів.

Берлін-Бранденбург щомісяця обслуговує мільйони пасажирів, і навіть короткочасне закриття аеропорту призводить до значних логістичних і фінансових витрат для авіакомпаній і наземного персоналу.

Німецька служба управління повітряним рухом зафіксувала 172 підозрілих інциденти з дронами поблизу аеродромів до вересня 2025 року.

Невідомі дрони в Європі

За останні тижні було зафіксовано понад 50 випадків провокацій із дронами в 13 країнах-членах Альянсу. Приміром, у Німеччині майже половина таких випадків була зафіксована поблизу аеропортів, а близько чверті - над військовими об'єктами, полігонами і складом боєприпасів.

Раніше повідомлялося, що аеропорт Вільнюса в ніч із 21 на 22 жовтня 2025 року призупиняв повітряний рух через десятки повітряних куль із контрабандою з Білорусі.

