На тлі можливого вторгнення США, у Венесуелі публікують відео з польотами їхніх Су-30МК2, озброєними надзвуковими протикорабельними ракетами Х-31А, намагаючись налякати американців. Однак насправді ці ракети не настільки небезпечні для кораблів США, як можна подумати, пишуть аналітики Defense Express.

Так, вони зазначають, що головним "козирем" цих протикорабельних ракет є їх швидкість - від 2,4 Маха (2939 км/год) на рівні моря до 3,3 Маха (4042 км/год) на висоті декількох кылометрів. Тобто вони значно швидші ніж інші дозвукові ПКР типу AGM-84 Harpoon (0,85 Маха або 990 км/год). Тобто часу на їх перехоплення обмаль.

Для самого ураження цілі ракета має проникну уламково-фугасну БЧ масою від 94 до 110 кг залежно від модифікації.

Однак недоліків у цієї ракети теж багато

Дальність ураження у Х-31А всього 70 км, а у модернізованої Х-31АД до 160 км. Для наведення на ціль ракета має тільки радіолокаційну головку самонаведення. До того ж, американські есмінці класу Arleigh Burke мають різноманітні засоби озброєння, щоб знешкодити ці ракети.

Як зазначають аналітики, у випадку сценарію, коли венесуельські Су-30МК2 злетять з авіабази для пуску Х-31А, Arleigh Burke за допомогою ракет SM-6 теоретично міг би уразити ці літаки, але тільки за умови, якщо вони не будуть йти на над малих висотах, а корабель буде розташований на відстані у кілька сотень км.

Якщо Венесуела має саме ракети Х-31АД з максимальною дальністю пуску до 160 км, то на підході до пускової зони, літак входить у зону ураження ракет SM-2, й теж теоретично може бути збитим.

Навіть якщо їм вдасться здійснити пуск, то Arleigh Burke може просто збити цю ракету за допомогою своїх SM-2 та SM-6, незважаючи навіть на високу швидкість цієї ПКР.

При цьому і у випадку, коли ракети пройшли крізь попередні засоби захисту і підлітають до корабля, під'єднаються засоби РЕБ, які будуть активно глушити, відхиляти та заважати їм працювати. Також корабель може застосувати й менші та слабші зенітні ракети типу ESSM або RIM-7 Sea Sparrow.

"Тобто, зважаючи на усе вище зазначене, у ракети просто майже немає шансів уразити американські есмінці чи крейсери, або ті кораблі що йдуть у їх супроводі. Але попри це, Х-31А залишається небезпечною ракетою, особливо для менших кораблів, що не мають такого потужного озброєння. Тому катерам та патрульним кораблям варто бути особливо обачним поблизу Венесуели", - зауважують експерти.

Як писав УНІАН, на початку серпня цього року США оголосили 50 млн доларів грошової винагороди за інформацію, яка допоможе заарештувати Ніколаса Мадуро.

Крім того, Трамп наказав відправити до берегів Венесуели військову ескадру – начебто для боротьби з морським наркотрафіком, який генерує Венесуела.

На цьому тлі венесуельський диктатор Ніколас Мадуро звернувся до РФ, Китаю та Ірану із з проханням терміново відремонтувати деяку військову техніку Венесуели та надати додаткові військові радари і ракети.

