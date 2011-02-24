Комуністи хочуть смертної кари та націоналізації

У Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо впровадження смертної кари як виду покарання.

Відповідні зміни до Кримінального кодексу зареєстрували комуністи Петро Симоненко, Валерій Бевз та Ігор Алексєєв, повідомляє сайт парламенту.

Крім того, Симоненко та депутат від Компартії Олександр Ткаченко внесли проект закону про повернення майна базових галузей національної економіки, що знаходяться у власності громадян і юридичних осіб, у власність держави (націоналізацію).

Симоненко, Бевз та Алексєєв також зареєстрували законопроекти щодо відповідальності за пропаганду нацизму і фашизму та щодо "посилення кримінальної відповідальності за наругу над пам`яттю радянських воїнів-визволителів".

Крім того, Симоненком та Алексєєвим внесено проект постанови Верховної Ради про участь України у формуванні Єдиного економічного простору з Білоруссю, Казахстаном, Російською Федерацією.