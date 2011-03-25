Папа затвердив владику Святослава Шевчука новим главою УГКЦ

Папа Римський Бенедикт XVI затвердив рішення Синоду Української греко-католицької церкви про обрання владики Святослава Шевчука новим главою Церкви, Верховним архиєпископом Києво-Галицьким.

Про це повідомляє радіо «Ватикан».

Досі владика Святослав був Апостольським адміністратора єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).

Уведення на престол нового глави УГКЦ відбудеться у неділю, 27 березня, у Патріаршому cоборі Воскресіння Христового у Києві (вул. Микільсько-Слобідська, 5, неподалік станції метро «Лівобережна»).

Урочиста Літургія розпочнеться о 10.00.

***Владика Святослав Шевчук народився 5 травня 1970 р. у м. Стрий Львівської обл. У 1983-1989 роках навчався у підпільній греко-католицькій духовній семінарії. Від 1991 до 1993 року вивчав філософію у Салезіянському університеті в Буенос-Айресі (Аргентина), а у 1993-1994 – богослов’я у Львівській духовній семінарії. 26 червня 1994 року отримав ієрейські свячення з рук Блаженнішого Мирослава Любачівського, глави УГКЦ. Продовжував своє навчання у Римі, де здобув докторат з морального богослов’я у Папському Університеті «Angelicum».

Під час навчання в Римі надавав душпастирську опіку українцям - греко-католикам в Афінах, а після повернення до України проводить наукову, викладацьку та виховну діяльність. 9 червня 2007 р. владика Ігор ВОЗЬНЯК, ЧНІ, Архиєпископ Львівський УГКЦ, призначив о. Святослава ШЕВЧУКА, на той час віце-ректора Львівської духовної семінарії Святого Духа УГКЦ, ректором цього навчального закладу.

14 січня 2008 р. у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець Бенедикт XVI призначив отця Святослава ШЕВЧУКА єпископом-помічником української греко-католицької єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина), надаючи йому титулярний престол Castrensis Galbae.

7 квітня 2009 р. в Архикафедральному соборі Святого Юра відбулась єпископська хіротонія Святослава ШЕВЧУКА. Святителями нового Владики, в присутності Блаженнішого Любомира ГУЗАРА, глави УГКЦ, були Владика Ігор ВОЗЬНЯК, Архиєпископ Львівський, Владика Михаїл МИКИЦЕЙ, ординарій єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі, та Владика Юліян ВОРОНОВСЬКИЙ, єпарх Самбірсько-Дрогобицький.

10 квітня 2010 р. у Ватикані повідомлено про те, що Папа Бенедикт XVI прийняв зречення з уряду Єпарха української греко-католицької єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Аргентині, подане владикою Михаїлом МИКИЦЕЄМ та призначив владику Святослава ШЕВЧУКА Апостольським Адміністратором sede vacante.

Блаженніший Святослав є наймолодшим з-поміг єпископів УГКЦ.