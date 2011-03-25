На премію Шкляреві українці назбирали вже 65 тисяч

На альтернативну Народну Шевченківську премію для письменника Василя ШКЛЯРА за роман “Залишинець. Чорний ворон” вже зібрано 65 тис. грн.

Про це пише “Газета по-українськи” у № 43 від 25 березня 2011 року.

Гроші надійшли на два рахунки у банку, які відкрили 10 березня голова Спілки письменників України Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ та екс-голова Конгресу українських націоналістів Олексій ІВЧЕНКО.

“Після скандалу з врученням Шевченківської премії почали дзвонити люди з усього світу”. Депутати “бютівці” та “нашоукраїнці” домовилися перерахувати по тисячі”, - повідомив газеті В.ШКЛЯР.

Він також зауважив, що незабаром на запрошення української діаспори вирушить до Канади, де у 10-ти містах презентуватиме свій роман “Чорний ворон”.

Письменник також повідомив, що близько десяти видавництв запропонували йому перекласти й видати книгу польською, німецькою, англійською та російською мовами.

“Кажуть: Ми завалимо цими книжками Крим і Донбас. Але мені це нецікаво”, - зазначив письменник.

Як повідомляв УНІАН, Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику В.ШКЛЯРУ за роман «Залишенець. Чорний Ворон». Таке рішення було ухвалене в результаті таємного голосування за підтримки 17 представників комітету.

4 березня В.ШКЛЯР заявив, що не може прийняти Шевченківську премію, доки посаду міністра освіти і науки, молоді та спорту обіймає Дмитро ТАБАЧНИК.

Того ж дня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про присудження шістьом діячам культури Національної премії України імені Тараса Шевченка в розмірі 250 тис. грн. кожна. Серед нагороджених прізвища В.ШКЛЯРА не було.

Після цього письменник Юрій АНДРУХОВИЧ запропонував українцям зібрати 280 тис. грн. й вручити В.ШКЛЯРУ так звану Народну Шевченківську премію.

11 березня В.ШКЛЯР повідомив, що вирішив направити кошти Народної Шевченківської премії на екранізацію свого роману «Залишенець. Чорний ворон».

Довідка УНІАН. Роман "Залишенець. Чорний ворон" В.ШКЛЯРА одразу після свого виходу в світ в 2009 році був визнаний українським бестселером.

Роман розповідає про одну з найдраматичніших сторінок української історії - про збройну боротьбу українців (повстанців Холодного Яру) проти більшовицької влади у 20-х роках ХХ століття. Книжка вийшла одночасно у двох видавництвах: "Ярославів Вал", в якому виграла конкурс на кращий історичний роман, і "Клуб сімейного дозвілля". Письменник працював над книгою 13 років.

У листопаді минулого року в Україні оголосили збір коштів для зйомок національного блокбастера "Чорний ворон" за романом В.ШКЛЯРА.