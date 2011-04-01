Глава Греко-католиків не говорив з Папою про патріархат

Новообраний глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) не говорив з Папою Римським про створення патріархату УГКЦ.

Про це верховний архієпископ УГКЦ сказав у інтерв’ю "Бі-Бі-Сі".

"Наш візит до Святішого отця не мав на меті вести мову про патріархат чи про ті наші давні прагнення такого розвитку і завершеного статусу нашої Церкви. Мета візиту – засвідчити нашу видиму і повну єдність з Апостольським престолом", – сказав він.

"Очевидно, я розумію зацікавлення нашої Церкви. Ми будемо розвиватися, але рішення про надання статусу патріархату належить до компетенції Святішого отця. З нашого боку надмірної настирливості не було і не буде з цього приводу. Ми будемо працювати", – запевнив глава УГКЦ.

За його словами, у "короткій розмові" з понтифіком йшлося про виклики і завдання, які стоять перед Греко-католицькою церквою в Україні.

"Одне з таких завдань – це відкритість і праця для того, щоб той екуменічний діалог, який існує між католицькою і православною церквами, міг успішно продовжуватися на теренах Україні", – сказав Блаженніший Святослав (Шевчук).

"Я розповів Святішому отцеві, що під час літургії моєї інтронізації у Києві були присутні представники усіх православних церков України. Тоді, як я підійшов під час співу до кожного з них і промовив літургійну фразу: "Христос посеред нас", то кожен з них відповів мені: "Є і буде". Це був дуже цікавий знак їхньої відкритості, що дійсно на тому полі ми маємо ще дуже багато завдань і праці", – додав глава УГКЦ.

Українська правда