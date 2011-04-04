У Хмельницькому встановлять скульптуру “Віра. Надія. Любов”

До Дня Незалежності у центрі Хмельницького планується встановити монументально-скульптурну композицію “Віра. Надія. Любов”.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив один із авторів роботи, Народний художник України Микола МАЗУР.

Він наголосив, що будівництво скульптури триває ще з 1999 року.

“Замовником виступило управління капітального будівництва Хмельницької міської ради. До речі, головний монумент області ще тоді планувалося виливати з бронзи і на ці потреби необхідно було 2 млн. грн. Певну частину коштів вдалося освоїти. Однак далася взнаки політична кон’юнктура і реалізація проекту опинилася у підвішеному стані. Торік питання про зведення монументально-скульптурної композиції знову з’явилося на порядку денному. Ми пішли на пошуки здешевлення матеріалу. Зупинилися на штучному камені — полікомпозитний матеріал. За цього ми в чотири рази здешевили монумент”, - зазначив він.

М.МАЗУР розповів, що в основі композиції - постаті трьох давніх українських берегинь. Тріада розміщена на великому колі, яке символізує вічне, нерозривне коло буття і спадкоємності поколінь. У цьому ж колі - фігури лелек; кетяги калини, грона винограду - символи родючості і єдності; рушники, якими здавна українські матері благословляють своїх дітей. На зворотному боці композиції - кобзар з кобзою - виразник дум і надій українського народу. Розміри монументу становлять 9х7,8х5 метрів.

“Прошу, не плутати цю скульптуру з пам’ятниками - у них немає нічого спільного. Адже слово “пам’ятник” означає “пам’ять”. Відповідно, їх зводять на честь певних визначних подій, загиблих, явищ (землетрусів, вибухів тощо). “Віра. Надія. Любов” - це монументальна скульптура, яка розрахована на майбутнє. Це формування нового бачення України. Ключова тема монументу стосується непрямих цитат з історії та етнографії. Вважаю, що кожен період має залишити після себе наступним поколінням архітектуру та скульптуру”, - зауважив митець.

Довідка УНІАН. Загальна вартість монументу становитиме 4,5 млн. гривень. З них 1,5 млн. грн виділить обласний бюджет. Ще 1 млн. гривень дасть міська скарбниця Хмельницького. Решту — 2 млн. грн планується залучити від спонсорів.

