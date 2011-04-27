27 квітня в історії

У 1521 році на філіппінському острові Мактан у сутичці з тубільцями загинув португальський мореплавець Фернан Магеллан.

Першу навколосвітню експедицію, три чверті якої вже було пройдено, завершив його заступник Хуан Себастьян Елькано.

1644 рік — у Канаді вперше посадили пшеницю.

У 1773 році англійський парламент прийняв "чайний акт".

Він дозволив Ост-Індійській компанії, яка перебувала на межі банкрутства, ввезти у північноамериканські колонії фактично безмитно півмільйона фунтів чаю. Це значно погіршувало становище місцевих купців-оптовиків і викликало акції протесту з боку колоністів. Після вжитих Великою Британією жорстоких заходів у відповідь спалахнула війна за незалежність Америки.

1865 року сталася найбільша аварія в історії судноплавства в США.

Через декілька днів після закінчення громадянської війни поблизу Мемфіса на Міссісіпі вибухнув пароплав "Султана", на борту якого знаходилось біля 2100 пасажирів. 1700 з них, в основному ветеранів армії Півночі, що повертались додому з полону, загинули.

1965-й — у США запатентовано підгузки "Памперс".

1982-го в Москві почав працювати перший в СРСР "телефон довіри" — цілодобова екстрена психологічна допомога.

У 2010-му — попри багатотисячні вуличні протести опозиції, Верховна Рада України ратифікувала договір про продовження перебування Чорноморського флоту РФ в Україні до 2042 р. в обмін на знижку ціни на газ ("за" - 236).

У сесійній залі спікера Литвина закидали яйцями, також опозиція задіяла під куполом кілька димових шашок і залила клеєм багато пультів для голосування. Щоб проголосувати на місцях націонал-демократів, "регіональна" більшість влаштувала побоїще. Також було ухвалено держбюджет-2010

В цей день народилися:

1494 рік — Сулейман I Пишний, османський султан при якому Османська імперія набула найбільшого розширення, чоловік українки Роксолани.

1927 року народився Євген Моргунов, радянський кіноактор.

Всенародну популярність Моргунову принесла роль Бувалого в серії кінокомедій Леоніда Гайдая 1960-х років: "Самогонники", "Пес Барбос і незвичайний крос", "Операція "И" та інші пригоди Шурика", "Кавказька полонянка, або нові пригоди Шурика".

В 1959 році — Марина Левтова, російська акторка.

Знялась у 50 фільмах: "Ключ без права передачі", "Старі друзі" (Милочка), "Моя Анфіса" , "ТАРС уповноважений заявити…" та інші. й в українських кінокартинах: "Напередодні прем`єри", "Віра, Надія, Любов", "Наближення до майбутнього" та інші.

1978-го народився Олег Тимченко, український хокеїст.

Гравець національної збірної України, учасник кваліфікаційного турніру до зимових Олімійських ігор 2010, учасник чемпіонатів світу у 2004, 2005, 2009, 2010 роках. Наразі виступає за клуб Білоруської Екстраліги "Юність" (Мінськ).

1986-й — Динара Сафіна, російська тенісистка.

Переможниця дев`яти турнірів WTA в одиночному розряді і відкритої першості США-2007 у парі. У 2009 році була першою ракеткою світу.

ТСН