ГПУ порушила справу проти екс-службовців Мистецького арсеналу
11:11, 04 травня 2011Культура
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За зловживання службовим становищем
Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб музейного комплексу "Мистецький арсенал" за фактом зловживання службовим становищем, що завдало збитки державі у сумі 3 мільйони гривень.
Про це з посиланням на прес-службу Генпрокуратури повідомляє Українська правда.
З`ясувалося, що екс-службовці музейного комплексу розтратили кошти, передбачені на реконструкцію і будівництво приміщень по вул. Івана Мазепи, 28-30.
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