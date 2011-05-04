ГПУ порушила справу проти екс-службовців Мистецького арсеналу

Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно колишніх службових осіб музейного комплексу "Мистецький арсенал" за фактом зловживання службовим становищем, що завдало збитки державі у сумі 3 мільйони гривень.

Про це з посиланням на прес-службу Генпрокуратури повідомляє Українська правда.

З`ясувалося, що екс-службовці музейного комплексу розтратили кошти, передбачені на реконструкцію і будівництво приміщень по вул. Івана Мазепи, 28-30.