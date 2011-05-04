4 травня в історії

В 1626 році індіанці продали голландським колоністам острів Манхеттен за дрібниці, на суму 60 гульденів. Пізніше англійці назвуть місто, засноване тут, Нью-Йорком.

1715 рік — у Парижі виготовлено першу складану парасольку.

Батьківщиною парасольки історично можна вважати Китай або Єгипет, де він, як віяла і опахала, був привілеєм царів і вельмож. Винахід датується X століттям до нашої ери. Спочатку він застосовувався виключно як захист від сонця, і важив більше 2 кг, а довжина ручки була близько 1,5 м. В кінці 19 століття був розроблений незвичайний варіант перетворення парасольки в ручний громовідвід: для цього зверху встановлювали довгий металевий стрижень, який з`єднувався із землею дротом. Власник парасольки, сховавшись під шовковим шатром, міцно тримав в руках дерев`яну ручку — ізолятор. А в США в середині 20 століття жіночу парасольку пропонувалося використовувати як засіб захисту не від дощу, а від нападів на вулиці: ці парасольки після простого натиску на ручку, випускали хмару сльозоточивого газу у бік лиходія і одночасно включали сирену. Але парасолька так і залишилася парасолькою, а не зброєю самооборони, і до цього дня захищає нас від негоди. В Україні парасольки з`явилися в кінці 18 століття. Вони прийшли разом з модами, модистками і іншими паризькими досягненнями. Як затверджують лінгвісти, російська назва цього предмету була вилучена з морського статуту початку 18 століття. "Зондек`" — це навіс від сонця на кораблі.

1968-го в меню мережі "Макдональдз” вперше з`явився "Біг Мак”.

Біг Мак був придуманий Джимом Деллігатті, одним з перших франчайзерів, керували декількома ресторанами в Піттсбурзі, Пенсільванія. Спочатку він створювався як конкурент аналогічного гамбургер ресторану Big Boy, але згодом виявився настільки популярним, що в 1968 році став продаватися у всіх штатах США. Однією з його особливостей, що відрізняє його від всіх інших гамбургерів того часу, став третій шматок хліба, стабілізуючий вміст і що не дає гамбургер розвалитися. Сьогодні Біг Мак відомий у всьому світі. Журнал The Economist використовує цей гамбургер як порівняльний показник індексу вартості життя в різних країнах (так званий Індекс Біг-Мака), так як він досить розповсюджений і містить у собі основні продукти сільського господарства будь-якої країни. В англомовних країнах такий підхід називають "бургерономікой".

У 1979-му Маргарет Тетчер стала прем`єр-міністром Великої Британії — першою і поки єдиною жінкою на цій посаді.

1982 року найвищу вершину світу Еверест, уперше підкорили радянські альпіністи.

2000-й — предмети із затонулого "Титаніка" продані з аукціону "Сотбіс" за 60 тисяч доларів.

В цьому ж році відбулися перші в історії міста вибори мера Лондона, переміг Кен Лівінгстон.

У 2006-му в Нью-Йорку на аукціоні "Сотбіз” була продана картина Пабло Пікассо "Дора Маар із кицькою" за 95,2 млн. доларів, покупець – багатій із Росії. Сума, за яку була продана картина стала другою за величиною, коли-небудь заплаченою на торгах за твори мистецтва.

Народилися:

У 1655 році — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер — винахідник фортепіано.

1777 рік — Луї Тенар, французький хімік, який відкрив перекис водню.

1899 року народився Фріц фон Опель, німецький промисловець, творець автомобілів "Опель".

У 1985-му — Фернандіньйо (Фернандо Луїш Роза), бразильський футболіст.

Фернандіньйо — півзахисник донецького "Шахтаря" (раніше - "Атлетіку Паранаенсе"). Чемпіон України 2006 і 2008 років, володар Кубка УЄФА 2009 року.

В 1987році народилася Настя Каменських, українська естрадна співачка.

У 5 років з батьками переїхала до Франції, а згодом- в Італію. Потім повертається в Україну, в Київ, де закінчує Печерську гімназію. Потім навчається у Вісконсинському університеті США в Україні. В 2004 році Анастасія бере участь в фестивалі Чорноморські ігри, а через рік її нагороджують в Лондоні премією UBN Awards ("відкриття року"). Практично з того часу вона і починає вести свою діяльність із відомим репером Потапом, із яким у 2008 році записала альбом "Непара".

ТСН