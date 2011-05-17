Нова Зеландія зустріла туристів рекламою кокаїну (фото)

Журнал для прибулих до Нової Зеландії пасажирів міжнародних рейсів помилково надрукував рекламу кокаїну. Про це пише газета .The Sydney Morning Herald.

Аеропорт у Окленді зустрів туристів свіжим номером журналу Arrival, в якому опинилася розміщена реклама агентства з оренди автомобілів Wicked Campers ("Зіпсовані кемпери"). На ній зображена людина, що нюхає кокаїн із столової ложки на тлі живописних гір. Хлопець у рекламі одягнений у футболку з написом Cocaine("Кокаїн"), стилізованим під логотип Coca-Cola.

Директор випускаючого журнал видавництва People Media Майк Тейлі (Mike Taillie) пояснив подію недоглядом з боку редакції. У своєму коментарі для телеканалу «3 News» директор розповів, що реклама поступила в редакцію всього за 6 годин до виходу номера, тому вона не встигла пройти необхідні узгодження.

Адміністрація аеропорту назвала рекламу "неприпустимою", але підкреслила, що є тільки дистрибютором журналу і ніяк не може впливати на його зміст.

Як тільки помилку виявили, весь тираж (близько 100 тисяч екземплярів) вилучили зобігу.

Lenta.ru