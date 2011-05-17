Нова Зеландія зустріла туристів рекламою кокаїну (фото)
Кажуть, помилково
Журнал для прибулих до Нової Зеландії пасажирів міжнародних рейсів помилково надрукував рекламу кокаїну. Про це пише газета .The Sydney Morning Herald.
Аеропорт у Окленді зустрів туристів свіжим номером журналу Arrival, в якому опинилася розміщена реклама агентства з оренди автомобілів Wicked Campers ("Зіпсовані кемпери"). На ній зображена людина, що нюхає кокаїн із столової ложки на тлі живописних гір. Хлопець у рекламі одягнений у футболку з написом Cocaine("Кокаїн"), стилізованим під логотип Coca-Cola.
Директор випускаючого журнал видавництва People Media Майк Тейлі (Mike Taillie) пояснив подію недоглядом з боку редакції. У своєму коментарі для телеканалу «3 News» директор розповів, що реклама поступила в редакцію всього за 6 годин до виходу номера, тому вона не встигла пройти необхідні узгодження.
Адміністрація аеропорту назвала рекламу "неприпустимою", але підкреслила, що є тільки дистрибютором журналу і ніяк не може впливати на його зміст.
Як тільки помилку виявили, весь тираж (близько 100 тисяч екземплярів) вилучили зобігу.