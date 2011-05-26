На Хмельниччині показують скульптури з усієї України (фото)

Біля міста Кам’янець-Подільський Хмельницької області відкрився всеукраїнський відкритий фестиваль скульптури і мистецтв PETROMANIA, що об`єднав скульпторів із різних регіонів західної, східної та центральної України, а також ближнього зарубіжжя, які працюють з каменем, деревом і металом.

Як повідомив УНІАН організатор PETROMANIA відомий скульптор Сергій КЛЯПЕТУРА, впродовж двох тижнів майстри, які представляють різні школи, створюватимуть роботи в імпровізованій майстерні просто неба в одному з наймальовничіших куточків регіону.

За його словами, незважаючи на те, що фестиваль відбувається в період святкування Дня міста, місцем його проведення обрано не сам Кам`янець-Подільський - одне з найдавніших міст України, „Старе місто” якого налічує близько 200 будівель і споруд, визнаних пам`ятками архітектури, і знамениту старовинну фортецю XI-XII ст., а одним із наймальовничіших куточків у передмісті є місце впадіння річки Смотрич у Дністер.

«PETROMANIA, об`єднує представників абсолютно різних шкіл і напрямів, які працюють в різній техніці. Це дає унікальну можливість обміну творчим досвідом і знаннями, що не тільки розширює горизонти кожного із скульпторів, а й збагачує українську скульптуру в цілому. Не останню роль в цьому грає і атмосфера «Старого міста», а також прекрасна природа, що надихала художників, які творили в Кам’янці-Подільському, впродовж століть», - сказав С.КЛЯПЕТУРА.

Усі створені на PETROMANIA роботи будуть виставлені на постійне експонування в місці проведення фестивалю: на березі р. Смотрич, що утворила знаменитий кам’янецький каньйон у місці її впадіння до Дністра біля селища Устя.