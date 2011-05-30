Вислову «Где-где? В Караганде!» поставили пам'ятник

У Караганді (адміністративний центр Карагандинської області Казахстану) встановили пам`ятник крилатій вислову «Где-где? В Караганде!»

«Цей вислів настільки міцно увійшов до словарного запасу громадян не тільки Казахстану, але й ближнього зарубіжжя, що об`єктивно заслуговує пам`ятника на свою честь», – сказав журналістам російський продюсер Барі Алібасов на відкритті пам`ятника в Караганді.

Пам`ятник є дорожнім покажчиком з назвами міст, серед яких табличка з написом «Караганда». Поряд з покажчиком стоять двоє чоловіків, один з яких показує іншому у напрямку Караганди. Композиція встановлена на території одного з ресторанів міста.

Газета.ру