Археологи підняли якір з корабля пірата Чорна борода

Американські археологи підняли з дна океану якір із затонулого корабля, яким міг командувати знаменитий пірат Чорна борода.

Як повідомили в суботу 28 травня американські ЗМІ, якір лежав на глибині 6 метрів в Атлантичному океані біля узбережжя штату Північна Кароліна.

Археологи вважають, що він належав кораблю Помста королеви Анни, який затонув у 1718 році за п`ять місяців до того, як Чорна борода загинув у бою.

Роботи з підйому якоря, довжина якого складає трохи більше 3 метрів, почалися ще на позаминулому тижні. Він буде переправлений на берег і розміщений в одному з місцевих музеїв.

Оглядачі звертають увагу на те, що підняття якоря збіглося за часом з виходом у цьому місяці на екрани фільму Пірати Карибського моря: На дивних берегах, в якому йдеться і про пірата Чорна борода, і його корабель Помста королеви Ганни.



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