У Зарваниці встановлять пам`ятник мігрантам

28 травня у Львові, у конференц-залі собору святого Юра, відбулася зустріч мігрантів та представників їхніх родин. Такі зустрічі для сприяння реінтеграції в українське суспільство відбуваються щомісяця впродовж останніх трьох років, повідомляє ZAXID.NET.

Як розповіла представниця спільноти «Пієта» з Івано-Франківська, люди, які повертаються з-за кордону, часто не можуть сприйняти українську дійсність, замикаються в собі, мають значні труднощі в порозумінні з родинами, оточуючими. Долати цей бар’єр і допомагають такі зустрічі.

Для підняття духу мігранти здійснюють прощі до святих місць, щоразу обираючи інший маршрут. Сьогодні люди з Івано-Франківська, Долини, Калуша, Львова, Винників вирушать в Страдч.

Також проводиться збір коштів на спорудження пам’ятника мігрантам, який хочуть встановити на початку Хресної дороги у Зарваниці. Він має свідчити про те, що мільйони українців не з примхи, а в силу складних життєвих обставин були вимушені покинути рідні домівки, поїхати закордон на заробітки.