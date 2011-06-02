Завтра в Україні починаються зйомки художнього фільму «Матч смерті»

Завтра в Україні починаються зйомки історичної драми «Матч».

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН режисер-постановник фільму Андрій МАЛЮКОВ.

За його словами, фільм розповість про легендарний «Матч смерті», зіграний київськими футболістами з німецькою командою Flakelf в окупованому Києві в серпні 1942 року.

А.МАЛЮКОВ також повідомив, що головні ролі у фільмі зіграють Сергій БЕЗРУКОВ, Єлизавета БОЯРСЬКА, Станіслав БОКЛАН, Катерина КЛИМОВА, Остап СТУПКА і Олександр КОБЗАР.

Картина вийде на екрани напередодні 70-річчя «Матчу смерті».

Як зазначив А.МАЛЮКОВ, зважаючи на те, що наступного року в Україні відбудеться Євро-2012, картина також буде приурочена до цієї події.

Фільм за сценарієм Дмитра ЗВЕРЬКОВА та Ігоря СОСНИ буде знято російською кінокомпанією «Рекун-сінема» за підтримки Федерального фонду соціальної і економічної підтримки російської кінематографії.

Українських кінематографістів у фільмі представляє продакшн-студія «Пронто-фільм», яка раніше у співпраці з російськими колегами випустила фільм «Балада про Бомбера».

За словами А.МАЛЮКОВА, в основі сюжету фільму - особиста драма та історія кохання воротаря клубу «Динамо» Миколи Раневича (С.БЕЗРУКОВ) і Ганни Шевцової (Є.БОЯРСЬКА).

«Якщо нам вистачить сил, коштів і часу зробити цей проект, він буде цікавий не тільки для аудиторії України, він має бути цікавий для людей у всьому світі», - сказав режисер.

Є.БОЯРСЬКА, у свою чергу, відзначила, що історія кохання у фільмі - вигадана і драматична. «Йдеться про жертовну любов»,- сказала вона.

Продюсер фільму (компанія «Рекун-сінема») Дмитро КУЛИКОВ повідомив, що бюджет фільму становить 10 млн. доларів.

За його словами, творчий внесок української сторони в картину дуже великий. «У фільмі грає багато українських акторів, задіяні творчі особистості», - додав він.

У свою чергу, продюсер фільму («Рекун-сінема») Ілля НЕРЕТІН сказав, що мета створення фільму - нагадати про героїчний подвиг радянських футболістів, показати реальних героїв, які, незважаючи на тиск і погрози з боку окупантів, виграли всі 9 матчів, включаючи знаменитий матч-реванш 9 серпня з посиленою німецькою збірною.

«Ця історія - одна з фантастичних сторінок історії Великої Вітчизняної війни. У нас було дуже багато фільмів про війну, фронт, партизанські загони, але були вкрай мало фільмів, які розповідали б про життя під окупаційною владою», - сказав він.

Як зазначив І.НЕРЕТІН, ідея зняти цей фільм виникла 10 років тому.

Продюсер («Пронто-фільм») Максим АСАДЧИЙ відзначив, що фільм досить складний з погляду виробництва. «В Україні небагато фільмів знімають такого масштабу. У нас будуть і величезні массовки, і Бабин Яр, і потрібно буде відтворити Київ 40-х років», - сказав він.

За словами А.МАЛЮКОВА, фільм зніматиметься в Києві та Харкові. «На жаль, доводиться замислюватися, як зняти передвоєнний Київ. Всі будинки забезпечені кондиціонерами, супутниковими антенами, склопакетами, велика кількість реклами, колосальна кількість автомобілів. Тому ми шукаємо якісь вулиці в інших містах, які відповідали б історичній правді, і архітектурно було б близькі до того періоду в Києві, який нас цікавить. Знайшли в Харкові», - сказав він.

Режисер також повідомив, що стадіон, на якому у фільмі відбуватиметься «Матч смерті», вдалося знайти у Василькові.