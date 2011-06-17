Фестивалю «Славське Рок» виповнюється п’ять років

З 29 по 31 липня у смт. Славське на Львівщині відбудеться щорічний міжнародний рок-фестиваль «Славське Рок», якому цього року виповнюється 5 років.

Про це УНІАН повідомив президент і засновник фестивалю Сергій Харчук.

За його словами, ювілейний фестиваль узагальнить усе найкраще за попередні роки. На Вечірній сцені виступатимуть – Тартак і Піккардійська терція, польський Sztywny Pal Azji, тернопільський Los Colorados, андеґраундний львівський Jack O’Lentern, улюблена багатьма фолькова ДримбаДаДзиґа… Щодо Денної сцени, то з-поміж 185 заявок, які надійшли від молодих та досвідчених команд, відібрано тільки 9. 10-го оберуть прихильники шляхом голосування на офіційних сторінках фестивалю у соціальних мережах.

Сергій Харчук пригадує, що за п’ять років «Славське Рок» здобув репутацію одного з найкращих фестивалів країни. Його відвідали понад 25 тисяч людей, серед яких і гості з-за кордону, а також відомі вітчизняні письменники, художники, режисери і кінопродюсери. А на музичних підмостках виступили майже 80 гуртів: окрім найкращих українських рок-музикантів і початківців, для яких «Славське Рок» став вдалим стартом. Ще були групи із Польщі, Німеччини, Грузії, Латвії, Туреччини, Великобританії, Угорщини, Білорусі, Швеції, Італії… Також увага приділяється мистецькій, спортивній та екологічній програмам. Фест піклується про чистоту навколишнього середовища, зокрема, Карпатських гір. Оголошено конкурс ідей для екологічної програми, кращі з яких будуть втілені. Адже гасло події – «Я люблю Карпати!».