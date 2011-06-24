Джоан Роулінг написала нову розповідь про світ Гаррі Поттера

Автор серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг дасть нове життя героям гучної саги про юного чарівника.

Джоан Роулінг написала нову розповідь довжиною в 18 000 слів про світ Гаррі Поттера, повідомляє Вести.ru із посиланням на Guardian.

Правда, на папері він не вийде, принаймні, незабаром. Історія ляже в основу нового сайту Pottermore, який вона представила днями.

Pottermore буде включати в себе елементи соціальної мережі та комп`ютерної гри. У кожного користувача на сайті буде персональна сторінка, куди він зможе завантажити свої малюнки, оповідання та будь-який інший фан-арт, присвячений Гаррі Поттеру.

Користувачі виберуть собі чарівні імена й почнуть подорожувати по світу Гаррі. Вони зможуть подорожувати розділами книги і заробляти бали, навчаючись у чарівній школі. У користувачів з`явиться можливість коментувати, а можливо і переписувати ті чи інші розділи книги, створюючи свій власний сюжет.

Бета-версія сайту буде відкрита 31 липня, в День народження Гаррі Поттера. Доступ до пілотної версії отримають лише мільйон обраних користувачів, для всіх інших сайт відкриється в жовтні. Мабуть, щоб отримати шанс стати одним з обраних, потрібно підписатися на розсилку новин Pottermor`а, що можна зробити вже сьогодні.

Українська правда. Життя