Танюк: жоден російський цар не заслуговує на пам’ятник в Україні

Жоден російський цар не заслуговує на те, щоб йому споруджували або залишали пам’ятники в незалежній Україні.

Про це заявив заступник голови Народного Руху України, депутат Верховної Ради V скликання Лесь ТАНЮК і запропонував ініціаторам встановлення у центрі Одеси на місці пам’ятника морякам- потьомкінцям монумента Катерині II «поставити у центрі Одеси поруч з Катериною ІІ пам’ятники Сталіну та Гітлеру».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Л.ТАНЮКА, депутат запитав: «Чому б тоді не звести поруч з пам’ятником Катерині ІІ, пам’ятник Сталіну та Гітлеру, як знавіснілим катам та гнобителям українського народу?».

«Жоден російський цар не заслуговує на те, щоб йому споруджували або залишали пам’ятники в незалежній Україні. Ставити пам’ятник Катерині – це все одно що ставити пам’ятник російському самодержавію, російській «самодержавній морді», - наголосив Л.ТАНЮК.

У цьому контексті він зазначив, що «можна зрозуміти людей, які інакше оцінюють пам’ятник «потьомкінцям», ніж оцінювала його радянська влада, але він зроблений мистецьки, має певний сенс романтичної зав’язки».

Він наголошує, що «на відміну від потьмківців, абсолютна більшість яких була українцями, що повстали проти російського царату, Катерина II проводила політику, спрямовану на остаточну ліквідацію автономії України».

Л.ТАНЮК нагадує, що «про «заслуги» Катерини II перед українським народом свідчать деякі такі факти: у 1764 було скасовано гетьманство, у 1765 розформовано козацькі полки на Слобожанщині, у 1775 остаточно ліквідовано Запорозьку Січ, у 1782 у Гетьманщині ліквідовано полкову та сотенну адміністрацію і запроваджено поділ на З намісництва, у 1783 розформовані козацькі полки на Лівобережжі і юридично запроваджено кріпосне право».

«Диктатор Сталін «мордував» Україну репресіями, голокостами та голодоморами, здійснив глобальний наступ на українську інтелігенцію, вправно впровадив курс на колективізацію і ліквідацію куркульства як класу», - нагадує Л.ТАНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня о пів на першу годину ночі понад півсотні молодиків організовано напали на півтора десятка козаків Чорноморського козацького товариства, що несли варту біля пам’ятника „Потьомкінцям - нащадки” в центрі Одеси, зав’язали бійку і погромили намет, де протягом тижня вівся збір підписів одеситів проти демонтажу пам’ятника військовим морякам і встановлення на його місці монумента російській імператриці Катерині II. У подальшому прибула на місце інциденту міліція, спільно з нападниками відтіснила козаків від монумента, куди було направлено 60-тонний підйомний кран та інша техніка для демонтажу скульптури. Станом на 9 ранку понеділка більшу частину пам’ятника було демонтовано.