У Німеччині знайдено найдавнішу фігурку мамонта (фото)

Археологічна експедиція Тюбінгенського університету опублікувала фотографії амулета у вигляді мамонта, якому налічується 35 тисяч років. Знахідка була зроблена в 2006 році в печері Фогельхерд, земля Баден-Вюртембург, але на уточнення датувань та інші дослідження ученим було потрібно майже рік, повідомила газета The Independent.

Вирізана з кістки фігурка мала: її довжина складає всього 3,7 сантиметри, а важить вона приблизно 7,5 грам. Учені зробили висновок, що амулет, який зберігся цілком, що є рідкістю для кістки, носили на шиї. Окрім цієї дрібниці в печері вдалося знайти зображення лева, неповні фігурки мамонтів і дві інших тварини, які поки не ідентифіковані.

У печері Фогельхерд розкопки ведуться з 1931 року. Тоді тюбінгенський археолог Густав Раайк знайшов перші фігурки тварин з кістки. У їх числі були дикі коні, мамонти, леви й північний олень. У 2005 році вивчення печери відновив американець Ніколас Конард. Його команда провела обширні роботи, зокрема, просіяла декілька тонн грунту.

Всі знахідки у Фогельхерде є одними з найдавніших витворів мистецтва Європи. Їх відносять до оріньякської культури. У 2009 році фігурки з печери будуть показані на спеціальній виставці в Штутгарті.

За матеріалами Lenta.ru