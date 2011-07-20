Вперше за 94 роки Фаберже відроджує свою діяльність

Вперше з 1917 року фірма-творець знаменитих яєць Фаберже відроджує свою діяльність.

Класичні яйця Фаберже, створені родиною Густава Фаберже - російського ювеліра з німецько-датсько-французькими коренями, — відрізнялися поєднанням передових традицій світової ювелірної справи з класичними російськими елементами. Наприклад, перші яйця, в яких елементи (яйце, курка, корона) було заховано один в одному, нагадують матрьошки, пишуть znaki.fm.

У деяких яйцях містяться мініатюри з різними кавказькими і російськими видами природи, не кажучи вже про портрети членів імператорської сім`ї, для яких і призначалися вироби. Нові вироби Дому Фаберже також будуть відсилати до російської старовини — 12 підвісок, які відповідають 12 місяцям, буде пов`язано з російськими приказками. Наприклад, до колекції увійде Хайтек-яйце «Людина — сама коваль свого щастя» і Мозаїчне яйце «Стара любов не іржавіє». Окрім основної колекції, Дім Фаберже планує займатися і прикрасами простіше, вартістю від 4 тисяч доларів.

Нагадаємо, після жовтневої революції, у 1918 році, компанія Фаберже була націоналізована новою владою, після чого її найбільший ювелір Карл Фаберже відійшов від справ. Після довгої історії перепродажів у 1989 році бренд було куплено компанією Unilever, а у 2007 році перепродано південноафриканському бізнесменові Брайану Гілбертсону. У 2009 році відбулося офіційне відродження компанії на ринку, яке мало покласти край спекуляціям на імені Дому, і в 2011 році виробництво прикрас нарешті запущено знову.

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