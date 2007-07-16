У Болгарії знайдено золоту царську маску

Болгарська археологічна експедиція виявила в похованні IV століття до нашої ери золоту чоловічу маску, що належала царю фракійців. На думку керівника експедиції Георгія Китова, маска, діаметр якої складає 23 сантиметри, повинна була кріпитися до щита.

Разом з нею у гробниці знаходилися інші предмети з дорогоцінних металів: срібна чаша у формі голови лані, шлем.

Знахідку було виявлено в районі міста Слівен. Раніше багаті фракійскі поховання були досліджені в районі так званої Долини фракійских царів, розташованої між гірськими ланцюгами Стара-Планіна (Балканські гори) і Средна-Гора. На думку Китова, маска із Слівена свідчить про те, що Долина царів тягнулася далі на схід, ніж вважалося раніше.

Потужні знахідки фракійскої старовини на території Болгарії було виявлено також у районах Шипки, Пловдіва й у південних Родопах.

За матеріалами Lenta.ru