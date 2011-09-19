Спасо-Преображенському собору виповнюється 975 років

У Чернігові у жовтні пройдуть урочистості з нагоди 975-річчя Спасо-Преображенського собору.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні у справах преси та інформації Чернігівської облдержадміністрації.

Як підкреслив під час засідання оргкомітету заступник голови ОДА Віктор ТКАНКО, Спаський собор у Чернігові є перлиною давньоруської архітектури, унікальною архітектурною пам’яткою.

"Протягом дев’яти століть він був головним осередком богослужіння, духовності, суспільного, художньо-історичного і інтелектуального життя міста Чернігова", - додав він.

Директор Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Андрій КУРДАНОВ поінформував про заходи, які відбуватимуться з цієї нагоди на початку жовтня. Так, у рамках святкування передбачається відкриття книжкової та фото виставок, виставки архівних документів про Спаський собор; проведення молебнів, організація Міжнародної наукової конференції, урочистого зібрання; презентація наукового видання "Спас Чернігівський" та спецпогашення блоку ювілейних марок. Крім того, заплановано проведення "круглих столів", лекцій, уроків у закладах освіти з нагоди 975-річчя Спаського собору.

Довідка УНІАН. Спасо-Преображенський собор у Чернігові було засновано за князювання Мстислава Володимировича – першого літописного чернігівського князя. Припускається, що закладка собору відбулася в 1033-1034 роках. Архітектурний образ споруди собору втілює ідею сили і величі Чернігівського князівства. Функції його у давнину не обмежувалися лише культовими. Тривалий час він був головною суспільно-політичною спорудою міста, князівства та губернії. Тут проходили святкові церемонії, укладалися договори, зберігалися відзнаки військової слави.

У 1927 році, згідно з постановою РНК УРСР, Спасо-Преображенський собор оголошено історико-архітектурною пам’яткою всеукраїнського значення. Нині собор є пам’яткою національного значення та діючим храмом Української православної церкви.