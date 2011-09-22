Рок-група R.E.M. розпалася
14:25, 22 вересня 2011Культура
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Заяву оприлюднено на офіційному сайті музикантів
Знаменита рок-група R.E.M. оголосила про припинення спільних виступів.
Заяву, адресовану численним шанувальникам групи, опубліковано на офіційному сайті музикантів.
"Ми йдемо з почуттям величезної подяки та завершеності. Те, що ми створили, викликає у нас подив. Велике спасибі всім, кого торкнулася наша музика", - сказано в повідомленні.
Сформована в 1980 році музикантами Майклом Стайпом, Пітером Баком, Майком Міллзом і Біллом Беррі, після декількох років андеграундних виступів група завоювала світовий успіх.
У 2007 році R.E.M. була введена в Зал слави рок-н-ролу.
Бі-бі-сі
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