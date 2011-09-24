У Чернігові розпочався Міжнародний фестиваль фотографії

У Чернігові розпочався ІІ Міжнародний фестиваль фотографії "ChernihivPhotoFest-2011".

Як передає кореспондент УНІАН, відкриття фестивалю відбулося у Музеї сучасного мистецтва "Пласт-Арт" на Валу.

На переконання організатора фестивалю Ірини РУЗІНОЇ, цього року фестиваль є помітною та важливою подією на всеукраїнському рівні. "Якщо торік це був пробний маневр, то нині це подія для всієї української культурної громадськості", - сказала вона. І.РУЗІНА підкреслила, що фестиваль прагне бачити своєю місією підтримку фотографії як способу авторського висловлювання та привернення уваги до багатьох соціальних проблем.

Всього у рамках фестивалю фотографії у Чернігові працюватимуть 11 фотовиставок, автори багатьох з них прибули до міста над Десною. Серед учасників фестивалю знані фотографи з США, Великобританії, Швеції, Литви, Росії та України: Лолі КАНТОР, Льюїс КЕРРОЛ, Йенс Олоф ЛАСТЕН та Кріс МАЛУЖИНСЬКІ, Вітас ЛУЦКУС, Ірина ПОПОВА, Олександр ГЛЯДЄЛОВ та інші. Їхні проекти об’єднано під загальною темою "Школа". За задумом організаторів, "Школа" як широке поняття охоплює важливі аспекти життя людини: від виживання – до самовдосконалення, від власного шкільного досвіду – до процесів розвитку соціуму та держави.

Цього року буде продовжено практику проведення Портфоліо-Рев’ю, де молоді фотографи матимуть можливість отримати професійну критику з боку відомих експертів, що сприяє формуванню нового вітчизняного покоління фотомитців. За словами координатора проекту Анни ГАЙДАЙ, Портфоліо-Рев’ю є надзвичайно важливим для молодих авторів, які перебувають у творчому пошуку. "Ми прагнемо, щоб наш фест став масштабним фотографічним центром", - зауважила вона.

"ChernihivPhotoFest-2011" триватиме до 9 жовтня.