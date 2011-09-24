Чернігів відзначає День міста

У Чернігові тривають урочисті заходи з нагоди Дня міста.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, святкування розпочалося на центральній Красній площі з молодіжно-спортивного, військово-історичного та мистецького дійства під назвою "Легендарний Чернігів – перлина і окраса України".

Учасників заходу привітав міський голова Олександр СОКОЛОВ. Він повідомив, що на День міста до Чернігова прибули делегації з міст-побратимів Російської Федерації, Республіки Білорусь, Чехії та Польщі, а також гості з українських міст.

"Кожен з нас відзначає день народження свого рідного міста як свято великої родини. Це свято усієї міської громади і кожного чернігівця, а також наших друзів", - сказав О.СОКОЛОВ. Також він зачитав вітальну адресу від прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА.

Окрасою масового дійства на центральній площі міста став вальс у виконанні майже 100 пар, виступ кращих колективів народного танцю та шоу від учасників танцювального проекту "Майдан`с".

Наразі на Алеї Героїв проходить силове шоу за участю чернігівця заслуженого майстра спорту України, триразового Чемпіона світу в команді (2003, 2004, 2007), бронзового призера командного Чемпіонату світу (2008) Олександра ПЕКАНОВА.

Також на Алеї Героїв триває виставка-продаж "Чернігів – місто краси і достатку", на якій представлено продукцію місцевих підприємств, вироби майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Родзинкою виставки є подарунок від ПАТ "Київхліб" – 170-кілограмовий коровай, який буде розділено серед чернігівців та гостей міста. Майже всі учасники виставки представили тантамарески, які містять зображення символіки чи героїв, пов`язаних з Черніговом, і пропонують фотографуватися усім бажаючим.

Завершиться сьогоднішнє святкування концертом на Красній площі та феєрверком. А в неділю у Чернігові заплановані польоти повітряних куль та шоу повітряних куль "Нічне сяйво".