Бригинець: рейдери цинічно руйнують будинок у центрі міста

Голова комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ звернувся до Міністерства внутрішніх справ з вимогою порушити кримінальну справу за умисне руйнування пам’ятки - будівлі на вул. Басейній, 1/2 А.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.БРИГИНЦЯ.

Вказана будівля, як зазначає депутат, є пам’яткою, занесеною до «Зводу пам’яток історії та культури України». На сьогодні її стан доведено до аварійного.

За інформацією О.БРИГИНЦЯ, в приміщеннях будівлі розміщено, зокрема, Муніципальну академію чоловічої хорової капели ім. Ревуцького. Водночас нижні поверхи пам’ятки перебувають в розпорядженні ТОВ «ТАНА-ЛТД». Руйнування історичного будинку сталося 20 серпня 2011 року. «Центром нищівного удару для будівлі став репетиційний зал Академії, через що вже зараз унікальний творчий колектив не може готуватись до виступів», - заявив депутат. Керівництво капели направило заяву до міліції щодо незаконного проникнення в приміщення шляхом злому - крізь прорізану у підлозі діру. Цей факт зафіксовано міліцією. Кримінальну справу досі не порушено. І досі не вжито ніяких заходів, щоб врятувати пам’ятку і поновити функціонування капели.

На думку депутата, пошкодження пам’ятці завдала компанія - власник нижніх поверхів згаданого будинку - ТОВ «ТАНА-ЛТД». “Метою руйнування був не грабіж офісу відомої капели, а нищення конструкцій будинку, щоб змусити виселитися з історичної багатоповерхівки усіх орендарів, довести споруду до руйнації і, зрештою, привласнити її і перебудувати”, - вважає О.БРИГИНЕЦЬ.

За його словами, такі дії є традиційним для Києва способом захоплення приміщення. “Рейдери для знищення будинку використовують знайому технологію – руйнують міжповерхові перекриття. Її ми можемо побачити в дії на багатьох прикладах: Будинок Мурашка, спалений будинок біля готелю Hayatt, Замок Барона тощо. Унікальність даної ситуації полягає в тому, що руйнують не закинутий будинок, а той, що активно використовується і знаходиться в пристойному стані», - обурений О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат також звернувся до голови КМДА Олександра ПОПОВА з проханням дати доручення відповідним службам почати судовий процес проти власників приміщення першого поверху щодо руйнування пам’ятки з тим, щоб, згідно ст.21 Закону України «Про охорону культурної спадщини», забрати приміщення у недобросовісного власника і повернути його столичній громаді.