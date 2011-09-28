Доньку Ані Лорак навчають чотирьом мовам

Популярна українська співачка Ані Лорак зізналася, що її дочці Софії від тата передалася не тільки турецька, а й грузинська кров.

"Мама мого чоловіка - з Грузії, так що у доньки крім турецької крові є ще і грузинська. А від мене - українська, польська, румунська ... Сподіваюся, що наша дівчинка ввібрала в себе все найкраще. Дуже чекаю, коли вона почне розмовляти. У будинку звучать чотири мови - українська, російська, турецька та англійська. Можливо, різноманіття мов допоможе нашій дівчинці стати комунікабельною і вирости справжнім космополітом", - розповіла 32-річна Кароліна.

Молода мама запросила на роботу двох нянь, які працюють по змінах. Їй дуже пощастило - вдалося зустріти хороших жінок з медичною освітою, які полюбили дівчинку. 9 жовтня Софійці виповниться вже п`ять місяців.

"Здається, Софія їх сама обрала. Під час співбесід дочка відреагувала саме на цих позитивних і світлих жінок. Ну, а перебуваючи вдома, звичайно, я максимум турбот про дочку беру на себе. Намагаюся не залишати її надовго, найбільше — можу бути відсутньою три дні. Чоловік Мурат теж дуже допомагає. Співає Софії пісеньки, розмовляє, танцює", - поділилася зірка.

ТСН