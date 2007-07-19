Офіційне відкриття Сорочинського ярмарку заплановано на середину серпня

Офіційне відкриття Національного Сорочинського ярмарку заплановане на 15 серпня.

Про це повідомила УНІАН керівник проекту „Сорочинський ярмарок” Світлана СВИЩЕВА.

За її словами, з 14 по 19 серпня 2007 року у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відбудеться Національний Сорочинський ярмарок.

Підготовка та проведення заходу здійснюється за підтримки Міністерства культури й туризму України та Полтавської обласної державної адміністрації.

Цьогорічний ярмарок, як і попередній, є складовою великої комплексної програми підготовки до святкування 200-річчя від дня народження М. В. Гоголя.

«Новий ярмарковий сезон знову порадує не лише збереженням традицій, але і новинками в культурно-мистецькій і діловій програмі та в порядку проведення ярмарку. Змінено театралізоване свято відкриття ярмарку та кожного ярмаркового дня окремо. Продовжується всеукраїнський конкурс фольклорних колективів у рамках фестивалю народної творчості на Національному Сорочинському ярмарку», - повідомила С.СВИЩЕВА.

Зазнає змін і ярмаркове поле. Воно прикрашається і додатково облаштовується. Перебудовується прес-центр ярмарку.

За словами С.СВИЩЕВОЇ, зростає кількість бажаючих стати учасниками заходу – на 10% порівняно з минулим роком в усіх категоріях. Продовжують надходити заявки на участь у заході і від представників засобів масової інформації та культурно-мистецьких колективів.