У Львові з'явилось таксі під назвою СС "Галичина"

У Львові з’явилось таксі СС "Галичина". Від звичайних відрізняються одягненими у вишиванки водіями та патріотичною музикою в салоні авто.

Про це повідомляє Перший національний канал.

"Слава Україні! Героям слава! Вас вітає СС "Галичина"! Прошу, сідайте".

Ось таке вітання або ще "Слава Ісусу Христу" можна почути від водіїв таксі "Галичина". На пасажирів, які не знають, як відповідати, не ображаються. Утім, тут незвичне не лише це. Окрім шашечок на капоті та дверях авто намальований рушник із гербом міста. Саме на це передусім звертають увагу, кажуть водії.

"Всі водії акуратно вдягнені у вишитих сорочках. Чисто український стиль. На саму назву "Галичина", то чисто український стиль. Потім на магнітах наклейки - то фішка. То також грає роль, і всім цікаво", каже таксист Володимир Стецюк.

Але найбільше враження усередині, кажуть клієнти. Адже музика тут теж відповідна - від повстанських співів до весільних.

Автор ідеї стверджує, що назву для таксі вибрав не заради "фішки", а з патріотичних почуттів. Клієнтам, які не знають про дивізію "Галичина", водії влаштовують невеличку лекцію. Зокрема, діяльність СС "Галичина" розслідувала урядова комісія Канади, яка шукала військових злочинців. І вона не знайшла доказів проти вояків українського формування.

"СС "Галичина" – це перша українська дивізія, яка була. І ми хочемо підтримати наше, батьків, прадідів. Що ми любим їх, згадуємо про них і підтримуємо їх", каже директор підприємства Богдан Оршуляк.

Клієнтів, яких обурювала б назва, поки що не траплялося, кажуть водії. Для більшості львів`ян СС "Галичина" – герої, які боролися за незалежність України – у спосіб, який вважали для себе прийнятним.

Люди, котрі неоднозначно ставляться до формування, мабуть, просто обирають інше таксі, припускають шофери.

Як відомо, СС "Галичина" був підрозділом у складі військ Ваффен-СС Німеччини, що існував у 1943—1945 роках і був укомплектований з українців-галичан.

За матеріалами Українськоїправди