Метеорит віком 4,5 млрд років упав на дах будинку біля Парижа

У Франції на дах одного з житлових будинків в передмісті Парижа впав метеорит вагою 88 грамів, вік якого становить близько 4,5 мільярдів років.

Камінь розміром із середнє куряче яйце власники будинку виявили після того, як повернулися з відпустки і помітили, що у них протікає дах. Цікава деталь - прізвище подружжя Комет, що в перекладі означає "комета". Отже метеорит вони сприйняли за знак згори і залишили його собі на пам`ять.

Спочатку вони віднесли камінь в поліцію, а там, в свою чергу, вирішили передати його місцевому університету. Виявилося, що булижник має інопланетне походження. За словами вчених, вік метеорита становить близько 4,5 мільярдів років.

Як розповіли астрономи, цей камінь називається Хондрит. Він багатий на залізо, яке обвуглилося, коли камінь проходив крізь земну атмосферу, тому його легко впізнати за "чорною кіркою".

Хондритами є близько 92% всіх кам`яних метеоритів, їхній склад практично повністю повторює хімічний склад Сонця, за винятком легких газів.

За даними вчених, метеорит, що приземлився у Франції, прилетів на Землю, відокремившись від метеоритного пояса, що проходить між Марсом і Юпітером.

Після падіння метеорита на будинок французькому подружжю довелося витратити близько 100 євро на ремонт даху.

Нагадаємо, найбільший з відомих на сьогодні метеоритів був виявлений в 1920 році в Намібії. Він важив близько 66 тонн і складався в основному із заліза з домішкою нікелю. Фахівці вважають, що він впав близько 80 тисяч років тому.

А нещодавно в Алтайських горах у китайській провінції Сіньцзян знайшли величезний метеорит, який важить, за попередніми оцінками 25-30 тонн. Експедиція вирушила на його пошуки.

ТСН