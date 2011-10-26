До свого ювілею Віктюк готує нову прем'єру

Роман ВІКТЮК відзначить свій 75-річний ювілей 28 жовтня прем`єрою вистави "Підступність і любов".

"Ця п`єса Шіллера була першою п`єсою, яку я поставив у своєму житті, і я хочу в свій ювілей згадати юність", - розповів режисер на прес-конференції у вівторок.

Вперше цю п`єсу він поставив у Твері більше 50 років тому. "Але незабаром спектакль закрили, бо партійні начальники сказали, що в ньому багато неконтрольованих асоціацій. Ось тепер я знову поставив цю виставу, щоб нарешті зрозуміти, що за неконтрольовані асоціації там були", - розповів режисер.

Р. Віктюк народився в 1936 році у Львові. Після закінчення в 1956 році акторського факультету ГІТІСу працював у театрах Львова, Києва, Твері та Вільнюса.

У Російському драматичному театрі Литовської РСР (нині Російський драматичний театр Литви) був провідним режисером у 1970-1974 роках.

У 1988 році на сцені театру "Сатирикон" Р. ВІКТЮК поставив спектакль - "Служниці", за п`єсою Жана Жене, який був показаний в багатьох країнах світу, вона зібрала захоплені відгуки преси, а самого режисера зробила одним з найбільш впізнаваних і відомих театральних діячів.

Виставою "М. Баттерфляй" (1990), за п`єсою Девіда Генрі Хуана, відкрився Театр Романа Віктюка. Він є засновником (разом з Ігорем Подольчак та Ігор Дюрич) Фонду Мазоха (1991, Львів).



Интерфакс