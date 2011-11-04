До ''довгого списку'' Книги року Бі-бі-сі увійшла 31 книга

До так званого "довгого списку" щорічного конкурсу "Книга року Бі-бі-сі" увійшла 31 книга, п`ять із них - дитячі.

Команда Бі-бі-сі Україна сформує список номінантів, з-поміж яких експертне журі обере короткий список фіналістів та переможця, пише "Українська правда. Життя".

Так виглядає перелік книжок, поданих на конкурс українськими видавництвами цього року:

- "Хронос", Тарас Антипович, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

- "Маски опадають повільно", Степан Процюк, "Академія".

- "Бланік відчиняє двері", Єва Гата, "Бак".

- "Зоряна Казка", Юрій Горбачевський.

- "Чи шкідливо ходити покрівлями гаражів?", Марина Павленко, "Грані-Т".

- "Вікно до собаки", Галина Ткачук, "Грані-Т".

- "На межі можливого", Олекса Білобров, "Грані-Т".

- "Червона атлантида", Анна Герман, Довіра.

- "Пророчиця", Андрій Кокотюха, "КМ Publishing".

- "Надія: Сплутані пазли", Світлана Горбань/Наталя Лапіна, "КМ Publishing".

- "UnderworLd", Юрій Іздрик, "КСД".

- "Піца "Гімалаї", Ірена Карпа, "КСД".

- "Гербарій коханців", Наталка Сняданко, "КСД".

- "Бора", Галина Вдовиченко, "КСД".

- "Татцельвурм", Ірися Ликович, "Нора-Друк".

- "Urban strike", Антон Кушнір, "Нора-Друк".

- "Подорож із Мамайотою в пошуках України", Артем Чапай, "Нора-Друк".

- "Планета Смугастих равликів", Леся Воронина, "Прудкий равлик".

- "Тіні з`являються на світанку", Степан Процюк, "Твердиня".

- "Русалонька або прокляття роду Кулаківських", Марина Павленко, Теза.

- "Кіднепінг. Справа №4", Олександр Есаулов, Теза.

- "Час настав", Костянтин Матвієнко, Теза.

- "Рутенія", Віталій Климчук, Теза.

- "Сині води", 2 томи, Володимир Рутківський, "Темпора".

- "Сатирикон-ХХІ", Олександр Ірванець, "Фоліо".

- "Побачити Алькор", Володимир Єшкілєв, "Фоліо".

- "Одіссея", Євген Положій, "Фоліо".

- "Бурецвіт", Марія Ряполова, "Кальварія".

- "Три таємниці Великого озера", Наталя Тисовська, "Наш час".

- "Ultra light. Система дихання", Юлія Ємець-Доброносова, "Наш час".

- "Час смертохристів", Юрій Щербак, "Ярославів Вал".

Прийом номінацій на премію "Книга року Бі-бі-сі" 2011 розпочався на щорічному Форумі видавців у Львові.

Цього року до журі увійшли: професор Віра Агєєва (Києво-Могилянська академія), Ольга Герасим’юк (депутат українського парламенту), Андрій Куликов (ведучий телеканалу ICTV), Світлана Пиркало (координатор журі премії Книга року Бі-бі-сі), Ірина Славінська (літературний критик веб-сайту "Українська правда").

Переможців конкурсу "Книга року ВВС" 2011 оголосять у грудні.

"Книга року Бі-бі-сі 2011" – це щорічна літературна нагорода, яка має на меті визначити найкращий прозовий художній твір українською мовою.