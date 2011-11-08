Руслана заспівала гімн вболівальників футболістам збірної України

Українська співачка Руслана потішила футболістів збірної України під час презентації нової форми для команди, в якій вона гратиме під час Євро-2012.

Руслана заспівала підопічним Олега Блохіна гімн вболівальників домашнього чемпіонату під назвою "Давай, грай!", повідомляє ТСН.ua.

"Ми презентуємо спеціальну пісню, щоб уболівальники отримали свою українську кричалку, свій український ритм, свій український мотив", - заявила співачка.

Після виступу, Руслана побажала команді успіху в матчі зі збірною Німеччини, який відбудеться у п`ятницю, 11 листопада, на НСК "Олімпійський".