Результати фотоконкурсу «Україна туристична» залежать від вас

Журі другого Всеукраїнського конкурсу туристичної фотографії “Україна туристична” відібрало 50 кращих знімків для фотовиставки за підсумками конкурсу й оголошує підсумковий етап – Інтернет-голосування, за результатами якого буде визначено власників трьох головних призів конкурсу.

Про це УНІАН повідомив виконавчий директор Асоціації журналістів «Туристичний прес-клуб України» Володимир ЦАРУК.

Він нагадав, що конкурс стартував 1 жовтня цього року. Його організаторами виступили Асоціація журналістів «Туристичний прес-клуб України» і Національний туристичний офіс України, а до участі були запрошені всі бажаючі (докладніше про умови конкурсу - на сайті Асоціації www.turpressa.com.ua).

За словами В.ЦАРУКА, на першому етапі конкурсу – з 1 жовтня по 1 листопада – учасниками фотоконкурсу було подано близько 600 знімків. Із них були відібрані 50 кращих, на думку журі, знімків на туристичну тематику. Всі ці роботи будуть представлені на фотовиставці за підсумками конкурсу, яка відкриється в Києві, у Будинку художника, 15 листопада.

Тим часом, 8 листопада, як повідомив В.ЦАРУК, починається підсумковий етап конкурсу – Інтернет-голосування за три кращі знімки. Його проведе один із партнерів конкурсу – туристичний сайт «Тут і там» .

На цьому сайті представлені всі 50 робіт , відібраних для участі у виставці. Голосування триватиме до 00.00 годин 15 листопада. Відвідувачі сайту можуть оцінити кожний зі знімків за 5-бальною системою. У результаті всі роботи отримають свій середній бал, і три знімки з найвищим рейтингом стануть переможцями. Автори цих робіт, повідомив В.ЦАРУК, будуть удостоєні трьох головних призів конкурсу: переможець отримає право на безкоштовний авіапереліт (на двох) по Європі від компанії «МАУ», «срібний» призер - на безкоштовний авіапереліт (на одного) по Європі від «МАУ», а володар третього місця буде премійований уїк-ендом від туроператора «Терра інкогніта».

Окрім фотовиставки, що відкривається 15 листопада, кращі 50 знімків фотоконкурсу будуть показані під час проведення фінальної частини Євро-2012 у Києві, а також на спеціальних виставках у Росії та Ізраїлі.

Партнери конкурсу - «Райффайзен Банк Аваль», Страхова компанія «УНІКА», авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України», «Інвестиційно-будівельна компанія».