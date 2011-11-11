В'ятрович опублікує нові таємниці українського минулого з архівів КГБ

14 листопада о 18:30 у столичній книгарні "Є" (вул. Лисенка, 3) відбудеться презентація книги історика Володимира В`ЯТРОВИЧА «Історія з грифом «Секретно». Таємниці українського минулого з архівів КГБ».

Про це УНІАН повідомили у книгарні «Є».

У книзі оприлюднено раніше недоступні справи, заведені на митців «Розстріляного відродження» і дисидентів, розкрито причини Чорнобильської катастрофи і повідомлено про останні спроби чекістів врятувати СРСР.

На презентації можна буде отримати відповідь на запитання: Чому зраджували і чи зраджували? Чому ставали героями і чи справді ставали ними? Радянський Союз розпався чи був зруйнований?

В.В’ЯТРОВИЧ, який на посаді директора архіву Служби безпеки України розсекретив таємні архіви радянських спецслужб, розповість про Україну 1918-1991 років.

У презентації книги братимуть участь: сам В.В`ЯТРОВИЧ, президент Українського Пен-клубу Євген СВЕРСТЮК, громадський діяч, член Української Гельсінської Групи, політв`язень Василь ОВСІЄНКО, історик Іван ПАТРИЛЯК.

Вхід на презентацію - вільний.