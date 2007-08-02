Стіві Вандер вперше за 20 років відправиться у гастрольне турне

18:40, 02 серпня 2007
Культура
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Шанувальники чекають з нетерпінням

Подробиці легендарний співак збирається повідомити на прес-конференції у Лос-Анджелесі. Останній раз гастрольне турне Стіві Вандер організовував більше 20 років тому, в далекому 1986 році. З тих пір на музичному терені майстер ритм-н-блюзу проявляв себе рідко, проте шанувальники до цих пір чекають від нього нових творінь.

Стіві Вандер народився 13 травня 1950 року в невеликому містечку Сегіноу (Saginaw) у штаті Мічіган. Хлопчик був сліпий від народження. Проте фізичний дефект не перешкодив проявити Стіві свої таланти - вже до дев`яти років він навчився добре співати, грати на піаніно, барабанах і губній гармошці. Здібності Вандера не залишилися непоміченими, і вже в 1962 році вийшли його перші альбоми: "Дань пошани дядькові Рею" (A Tribute to Uncle Ray) і "Джазова душа маленького Чудо-Стіві" (The Jazz Soul of Little Stevie).

У 1970-і роки Стіві Вандер створив дуже багато хітів, які вже стали класикою (Superwoman, You Are The Sunshine of My Live, Superstition).

Проте в 1980-і роки в легендарного співака наступила пора творчої кризи. Альбоми виходили вкрай рідко, а в 1986 році послідував останній гастрольний тур. Музикант практично припинив займатися масштабною творчою діяльністю. Лише у 1995 році вийшов останній на сьогоднішній день альбом Стіві Вандера Conversation Peace, за який він одержав дві премії "Греммі". Всього співак має 17 нагород "Греммі".

За матеріалами Telegraf.by

 

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