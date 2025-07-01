Морські ссавці також намагалися бути переконливими, пропонуючи їжу більше одного разу в семи випадках після того, як люди спочатку відмовлялися від неї.

Косатки іноді намагаються поділитися своєю здобиччю з людьми, щоб розвивати стосунки з ними. Як пише The Independent, це показало нове дослідження.

Зазначається, що домашні тварини, як-от кішки, іноді залишають здобич біля ніг або порога свого господаря, часто як прояв прив'язаності або як почуття поділу їжі з "сім'єю". Але така поведінка досі не була задокументована серед тварин у дикій природі.

Дослідження, що документує косаток, які пропонують їжу людям у дикій природі, кидає виклик припущенням щодо соціальної поведінки тварин, розкриваючи погано вивчену взаємодію між морськими ссавцями і людьми, яка є грайливою і соціальною.

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У новому дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Comparative Psychology, дослідники з Канади, Нової Зеландії та Мексики задокументували 34 взаємодії за два десятиліття за участю косаток, які намагаються запропонувати їжу людям. Ці інциденти сталися по всьому світу, в океанах біля берегів Каліфорнії, Нової Зеландії, Норвегії та Патагонії. Провідний автор дослідження Джаред Тауерс сказав:

"Косатки часто діляться їжею одна з одною. Це просоціальне заняття і спосіб, яким вони будують стосунки один з одним. Те, що вони також діляться з людьми, може свідчити про їхню зацікавленість у спілкуванні з нами".

Дослідники проаналізували кожен із випадків обміну їжею і дізналися, що люди перебували у воді, коли косатки наближалися до них в 11 випадках. У 21 випадку люди були на човнах, а у двох випадках - на березі.

Цікаво, що в кожному з цих випадків косатки наближалися до людей самостійно і кидали свою здобич перед ними.

"Така поведінка може являти собою деякі з перших повідомлень про те, як дикий хижак навмисно використовував здобич та інші предмети, щоб безпосередньо досліджувати поведінку людини. Всі ці особливості припускають, що косатки мають здатність і мотивацію ділитися з кількох причин, які можуть включати короткострокові або довгострокові матеріальні, інтелектуальні або емоційні вигоди, жодна з яких не є взаємовиключною", - написали вчені.

Дослідники виявили, що косатки чекали, щоб побачити, що станеться після того, як вони зробили підношення людям у всіх випадках, крім одного. Морські ссавці також намагалися бути переконливими, пропонуючи їжу більш ніж один раз у семи випадках після того, як люди спочатку відмовлялися від неї.

Цікаво те, що оскільки косатки - розумні та соціальні тварини, дослідники підозрюють, що обмін їжею може бути способом налагодження стосунків із родичами та неспорідненими особинами. Оскільки косатки часто полюють на велику здобич, у них є запас їжі. У дослідженні йдеться:

"Пропозиція предметів людям може одночасно включати в себе можливості для косаток практикувати засвоєну культурну поведінку, досліджувати або гратися і, таким чином, дізнаватися про нас, маніпулювати або розвивати стосунки з нами. З огляду на розвинені когнітивні здібності та соціальну, кооперативну природу цього виду, ми припускаємо, що будь-яке або всі ці пояснення і результати такої поведінки можливі".

Новини про косаток

Раніше фотографії та відео показали нові, спеціалізовані методи полювання, які використовують косатки для нападу на найбільшу у світі рибу. У чотирьох випадках, група косаток полювала на китових акул у Каліфорнійській затоці: вони працювали спільно, щоб вдарити рибу, поки вона не перевернеться.

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