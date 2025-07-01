Абонемент буде діяти як у комунальному, так і в приватному транспорті.

З 1 липня у Львові можна придбати місячні проїзні абонементи, які матимуть необмежену кількість поїздок та діятимуть в усіх міських автобусах, трамваях та тролейбусах.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради (ЛМР), наразі придбати абонементи можна буде на транспортні картки "ЛеоКарт". А згодом вони стануть доступними і для користувачів додатку LeoCard.

Зазначається, що вартість загальних абонементів становить 900 грн, студентських – 450 грн. Для порівняння: за ці ж кошти пасажир, зможе здійснити: 53 поїздки – оплачуючи карткою "ЛеоКарт", 45 – при оплаті банківською карткою та лише 36 – у разі розрахунку готівкою.

Відео дня

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР додали, що абонемент буде діяти як у комунальному, так і в приватному транспорті, що наразі є нетиповою практикою для українських міст.

Наразі придбати абонементи на "ЛеоКарт" можна буде:

через додаток EasyPay (оплата банківською карткою);

через веб-сайт EasyPay (оплата банківською карткою);

через 854 термінали EasyPay у Львівській МТГ(оплата готівкою);

у Центрах туристичної інформації на пл. Ринок, 1 та на пл. Двірцевій (оплата банківською карткою).

При цьому для оплати вартості абонемента кошти з балансу "Леокарт" не використовуються.

Пасажирам також пояснили, що абонементом може користуватися лише власник транспортної картки. До того ж оплатити проїзд інших пасажирів або багаж за допомогою абонемента не можна. При цьому, якщо на "ЛеоКарт" є кошти, після купівлі абонемента вони залишаються на балансі картки. Їх можна використати для купівлі додаткових квитків чи оплати за багаж.

Транспорт Львова - останні новини

З 1 червня у Львові подорожчала вартість проїзду у громадському транспорті. При оплаті банківською карткою ціну збільшили з 15 до 20 грн, а для власників "ЛеоКарт" - з 13 до 17 грн. Готівкова оплата залишилась без змін - 25 грн.

У грудні 2023 року у громадському транспорті Львова запровадили безготівкову систему оплати проїзду. Таким чином оплачувати проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах Львова стало можливим за допомогою транспортної картки "ЛеоКарт".

Вас також можуть зацікавити новини: