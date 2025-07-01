Уряд хоче скоротити можливості для зловживань "спрощенкою".

Українська влада планує провести реформи, які зроблять податкову систему більш справедливою. Серед запланованих дій - більш прогресивна шкала ПДФО та обмеження "спрощенки" для зменшення зловживань.

Про це йдеться у Меморандумі з МВФ.

"У майбутньому ми розглянемо можливість реформ, які зроблять податкову систему більш справедливою (наприклад, через більш прогресивну шкалу ПДФО). Також ми плануємо здійснити комплексну реформу спрощеної системи оподаткування (ССО) з метою обмеження сфери її застосування та зменшення можливостей для зловживань", - йдеться у документі.

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У меморандумі зазначається, що реформа ССО буде спрямована на мінімізацію можливостей для середнього та великого бізнесу легально уникати сплати податків або приховувати обсяги реалізації товарів та послуг, у тому числі тих, що були незаконно імпортовані або вироблені.

Зокрема, не пізніше початку 2027 року розпочнеться впровадження заходів, які обмежать можливість для суб’єктів господарювання повертатися до ССО після переходу на загальну систему оподаткування. Крім цього, планується переглянути підходи до визначення та індексації лімітів для ССО, а також звузити перелік видів діяльності, які можуть підпадати під її дію.

Податки з діяльності на онлайн-платформах

В меморандумі також йдеться про майбутнє оподаткування діяльності, що здійснюється через цифрові платформи. Зазначається, що в Україні вже розроблено законодавчі зміни для запровадження вимог щодо звітності для операторів цифрових платформ та міжнародного обміну даними.

"Це дозволить Державній податковій службі отримувати дані від цифрових платформ та міжнародних органів про доходи фізичних осіб, які отримують прибуток без реєстрації приватного підприємництва або без використання спрощеної системи оподаткування", - сказано в документі.

Вважається, що такий крок стане ефективним інструментом контролю за декларуванням таких доходів і сприятиме суттєвому розширенню податкової бази за рахунок включення фізичних осіб, чиї доходи нині не оподатковуються. Відповідні законодавчі зміни було подано до парламенту 30 квітня 2025 року.

"Ми прагнемо до їх якнайшвидшого ухвалення до кінця 2025 року. Для додаткового стимулювання дотримання вимог законопроєкт передбачає податок з обороту в розмірі 5% на доходи, отримані через цифрові платформи. Закон не передбачає нових звільнень від ПДВ", - зазначено в меморандумі.

Податки в Україні - останні новини

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачає оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.

Законопроєкт передбачає, що українців, які регулярно продають товари або надають послуги через цифрові платформи, можуть зобов’язати сплачувати податки. Йдеться про 10% від річного доходу: 5% податку та 5% військового збору.

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