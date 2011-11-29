У Парижі виявили невідому раніше картину російського художника

У Парижі виявили невідому раніше картину «Жінка з келихом коньяку» знаменитого російського художника Олександра Бенуа, написану в Коктебелі.

Як повідомив УНІАН прес-секретар паризького аукціонного дому «Арткюріаль» - Фредерік Лагранж, картина зберігалася в приватній колекції одного з нащадків російських білоемігрантів і вважалася фамільною реліквією.

За словами прес-секретаря, авторство полотна вдалося встановити тільки, коли воно було виставлено на продаж на один з закритих французьких аукціонів.

Експертна комісія визнала картину шедевром російської школи пензля знаменитого Олександра Бенуа, після чого стартова ціна артефакту в 20-30 тис. євро, зросла до 800 тисяч євро.

Як повідомляють в «Арткюріаль», виставлення лота на аукціон довелося відкласти, тому що необхідно було провести додаткові дослідження, що стосуються історії полотна.

«В результаті кропіткої роботи, проведеної експертами, було встановлено, що «Жінка з келихом коньяку» була написана художником в Коктебелі - під час одного з візитів Бенуа в будинок Максиміліана Волошина. Моделлю для Бенуа стала одна з поетес срібного століття - Софія Парнок, яку художник зобразив в оточенні розкішної обстановки в перському стилі з келихом бурштинового напою в руці», - повідомив Фредерік Лагранж.

«За вікном зображеної художником кімнати виразно прочитуються обриси коктебельського вулкану Кара-Даг - знаменитий волошинський профіль, що утворився на скельному рельєфі в результаті відколу вулканічних порід. На сьогоднішній день це єдине відоме полотно, написане художником в Коктебелі, а також єдиний художній портрет відомої поетеси», - зазначив мсьє Лагранж.

Поки залишається нез`ясованим, як полотно великого художника потрапило в родину російських білоемігрантів.

В аукціонному домі «Арткюріаль» припускають, що воно було вивезено з Криму до Франції задовго до еміграції самого Бенуа. Точний рік написання картини так само поки не встановлено.

«Софія Парнок була частим гостем у будинку Волошина. Кілька разів приїжджав до Максиміліана Олександровича і Бенуа.

Сюжет картини невипадковий - виробництво коктебельських коньяків в кінці XIX століття процвітало. Міцний напій не тільки завоював визнання в середовищі творчої богеми, а й поставлявся до російського імператорському двору», - каже Олена Кунаева - експерт, співробітник Державного музею образотворчих мистецтв ім. О. С. Пушкіна.

Російська влада веде переговори з власниками полотна з метою придбання його для однієї з московських галерей. Представник Міністерства культури Російської Федерації Іван Ожеганов підтвердив зацікавленість в придбанні полотна.

«Жінка з келихом коньяку» представляє для нас не тільки художню, але й величезну історичну цінність»- заявив пан Ожеганов. Про зацікавленість картиною української сторони дані відсутні.

