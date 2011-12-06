У Мистецькому Арсеналі відкривається IV Антикварний Салон

8 грудня у Мистецькому Арсеналі відбудеться урочисте відкриття Четвертого Великого Антикварного Салону − масштабного проекту, який презентує шедеври світового мистецтва, унікальні музейні та галерейні зібрання, історичні раритети.

Уже другій рік поспіль Великий Антикварний Салон презентує найцікавіші музейні колекції України в Мистецькому Арсеналі. Цього разу до Мистецького Арсеналу запрошені Львівський історичний музей та Львівська національна галерея мистецтв, зібрання яких добре знані у Європі. Разом вони презентують проект «Арсенал в Арсеналі». Слідом за Варшавою, Краковом та Віднем Київ вперше побачить унікальну старовинну зброю та батальний живопис ХVІ-ХVІІІ ст. Перлина експозиції − обладунки «крилатих гусарів», основної ударної сили військ Речі Посполитої ХVІІ-ХVІІІ століть. «Мистецтво зброї і зброя як мистецтво» – експонати виставки представлені вже не як нищівне знаряддя, а як неповторний витвір мистецтва.

Чотирнадцять музеїв України та майже двадцять приватних колекціонерів об’єднали свої зусилля, щоб представити в рамках одного проекту твори знакового художника своєї доби Віктора Зарецького.

Учасник дисидентського руху 1960-х рр., універсальний митець та естет, Віктор Зарецький зумів виплекати свій талант у суворому радянському кліматі та створив власний стиль «метафоричних видінь», що поєднав європейську сецесію із українською традицією. Саме тоді його почали називати «українським Клімтом». У рамках виставки буде презентовано унікальний альбом «Терези долі Віктора Зарецького». Його упорядник мистецтвознавець Олеся Авраменко на 600 сторінках подає каталог відомих на сьогодні творів митця, що зберігаються тепер по цілому світі.