Сьогодні Київському торту виповнилося 55 років

6 грудня, 55 років тому, київські кондитери до Нового року придумали новий рецепт торта, який став візитною карткою Києва.

Згідно з легендою, торт з`явився на фабриці імені Карла Маркса через помилку кондитерів. Нібито вони підготували для бісквіта партію яєчного білка, але забули вчасно заховати у холодильник, після цього вирішили робити торт з наявних інгредієнтів.

Однак, за офіційною версією, над винаходом рецепту кондитери працювали цілеспрямовано.

Горіхово-білкові коржі, які роблять торт повітряним і хрустким, досі виробляються за рецептурою 1956 року, яку тримають у найсуворішому секреті. Найвідомішим поціновувачем торта був Леонід Брежнєв. Торт із 70-ти коржів у три поверхи, вагою в 5 кг йому подарували на 70-річчя.

Як пише газета Сегодня, в 90-х роках торт використовували як подяку лікарям або чиновникам. Та й досі потяги Київ - Москва провідники жартома називають "тортовозами", через те, що саме на цьому сполученні найчастіше перевозять величезну кількість відомих тортів.



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