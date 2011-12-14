У Києві відбувся дитячий показ мод Junior Fashion Star (фото)

У Києві 11 грудня в готелі Hyatt відбувся показ мод від дитячого проекту Junior Fashion Star.

Як повідомили УНІАН організатори, на зоряне дефіле зі своїми дітьми вийшли: дизайнер Айна Гассе і скульптор Олег Пінчук, телеведуча і дружина плавця Дениса Силантьєва - Інна Силантьєва, телеведуча і модель Маша Жулай, дружина найсильнішої людини планети Інна Вірастюк, дизайнер Надія Ганжа, ведуча програми «Козирне життя» на телеканалі ICTV Валерія Черненко, співачка Інна Воронова та інші.

Телеведуча і модель Маша Жулай та Маргарита

Вікторія Пономарьова та Олександр.

Скульптор Олег Пінчук, Богдан та Оксана.

Дизайнер Айна Гассе, Богдана та Настя.

Після закінчення показу для юних гостей заходу відбувся дитячий флористичний майстер-клас від LoraShen, з якого кожен маленький творець вийшов з власноруч прикрашеним різдвяним вінком.

По закінченні заходу гостям вручалися «живі» подарунки - рослини, якими прийнято прикрашати новорічні свята.

