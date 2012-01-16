Журналіст з Артемівська виграв літературний конкурс у Нью-Йорку

У Нью-Йорку оголошено переможця літературного конкурсу «Дари волхвів». Переможцем став Микола Фоменко з оповіданням «Ракетний пояс Москви».

Премія в 500 доларів вручається за краще оповідання російською мовою. Твір має відповідати сюжетній формулі відомого оповідання О. Генрі - кохання, жертва і несподівана розв`язка з щасливим кінцем.

У короткій біографічній довідці Фоменко написав: «Живу в місті Артемівськ Донецької області. За освітою художник. Займаюся з дітьми в художній студії. Член Спілки журналістів України. Пишу нариси для газет. Кілька моїх оповідань надруковані в останньому номері журналу "Союз Писателей", який видається в Харкові.

Дипломи фіналістів отримають також журналіст з Омська Ігор Буторін - за оповідання «Кожну бабу виховувати треба» і ще один журналіст, який живе в селі Голубовському Луганської області, Юрій Шипневський - за оповідання «Копанка», повідомляє сайт RUNYweb.com