Реєстри київських пам’яток зроблять доступними для всіх

Реєстри київських пам’яток історії й архітектури державного та місцевого значення проаналізують та відкриють для киян.

Як повідомляє офіційний портал міської влади, відповідне доручення дав голова КМДА Олександр ПОПОВ на нараді зі своїми заступниками і керівниками районних держадміністрацій.

«Кияни справедливо стурбовані відсутністю у відкритому доступі інформації про те, які споруди й інші пам`ятки столиці під охороною міста і держави. Принцип роботи міської влади – максимальна відкритість і прозорість. Тому потрібно зробити все, аби кияни отримали доступ до відповідної інформації», - сказав О.ПОПОВ.

Він зазначив, що кияни повинні мати змогу вільно, без спеціальних запитів одержувати відомості про те, які історико-культурні пам`ятки охороняються, а також, які зміни відбуваються в «охоронних списках» і чому. «Неприпустимо закривати від людей реєстри історичних і культурних пам’яток», – наголосив О.ПОПОВ.

Голова КМДА доручив вивчити та реалізувати всі юридичні й технічні можливості для розміщення реєстру пам’яток на офіційному веб-порталі міської влади.

Він поставив профільним управлінням міськадміністрації завдання залучити якнайбільше киян і громадських організацій до спільної роботи щодо перевірки стану пам’яток. Також О. ПОПОВ ініціював звернення до Міністерства культури і туризму України щодо спільної роботи з перевірки стану історико-культурних об’єктів на території Києва.

В КМДА відзначають також, що наприкінці 2011 року голова КМДА звернувся до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА із проханням підтримати розроблений містом разом з Міністерством регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України проект змін до чинного законодавства з метою розширення можливостей Києва зі збереження культурної та історичної спадщини. За словами О.ПОПОВА, нинішнє законодавство фактично усуває міську владу від участі в попередженні будівництва, яке створює загрозу культурній спадщині столиці.